Джоли встречается с симпатичным риэлтором, а Питт развлекается на свидания с девушками

Западные СМИ трубят, что Анджелина Джоли недавно начала встречаться с неким риэлтором из Калифорнии. «Он очень симпатичный мужчина и выглядит старше Энджи», — сообщил очевидец свидания пары в интервью порталу Entertainment Tonight.

При этом другие источники уверяют, что экс-супруг Джоли Брэд Питт тоже не скучает в одиночестве, но не привязывается к какой-то одной из своих новых знакомых. «Он наслаждается ни к чему не обязывающими встречами», — признался инсайдер в том же интервью.