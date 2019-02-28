«Думала, что футболисты не отягощены умом»: Анастасия Костенко рассказала о начале романа с мужем Дмитрием Тарасовым

Несмотря на то, что с момента знакомства и начала романа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко прошло уже почти три года (спортсмен ушел к модели от экс-супруги Ольги Бузовой), в Сети все еще продолжают обсуждать все подробности личной жизни пары, да и сама девушка нет-нет да и вспомнит об этом.
«Мы познакомились в компании общих друзей, я совсем не разбиралась в футболе (видела Аршавина в рекламе чипсов) и, честно говоря, не восприняла Диму всерьез сначала. Мыслила стереотипно, как и многие в нашей стране, к сожалению, что футболисты не отягощены умом. Но он быстро меня переубедил», — со смехом призналась Анастасия в интервью порталу Peopletalk.
Молодая мама также с некоторой долей ностальгии рассказала о своей прошлой карьере и о первых трудностях, с ней связанных: «Я много ездила в Китай, участвовала в фэшн-шоу, была лицом бренда Lan Yu. Кстати, именно там я в первый и последний раз сидела на жесткой диете. Из тебя выжимают по максимуму (позиция всегда такая — «Мы же заплатили»), ты далеко от дома, очень много работаешь, а еще тебе все время приносят фастфуд. В итоге я набрала вес, и на похудение мне дали неделю. Худела на воде, дурная была».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram