Друзья принца Гарри недолюбливают его жену Меган Маркл

С самого момента объявления о помолвке с британским принцем Гарри американская актриса Меган Маркл достойно выдерживала шквал негативных комментариев в свой адрес. Герцогиня Сассекская не обращает внимания даже на критику собственного отца Томаса Маркла, который все чаще выступает с ней на страницах газет. Однако, по последней информации, бедняжка Меган недавно устроила истерику супругу из-за того, что его друзья не хотят с ней общаться.

Инсайдеры рассказали порталу The Daily Beast, что Меган, как ни старалась, не смогла очаровать друзей принца Гарри. Представители британской элиты не принимают жену принца Гарри в свой круг, потому что им не нравятся ее политические убеждения и то, что она имеет большое влияние на своего супруга.