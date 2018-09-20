Друзья принца Гарри недолюбливают его жену Меган Маркл

С самого момента объявления о помолвке с британским принцем Гарри американская актриса Меган Маркл достойно выдерживала шквал негативных комментариев в свой адрес. Герцогиня Сассекская не обращает внимания даже на критику собственного отца Томаса Маркла, который все чаще выступает с ней на страницах газет. Однако, по последней информации, бедняжка Меган недавно устроила истерику супругу из-за того, что его друзья не хотят с ней общаться.
Инсайдеры рассказали порталу The Daily Beast, что Меган, как ни старалась, не смогла очаровать друзей принца Гарри. Представители британской элиты не принимают жену принца Гарри в свой круг, потому что им не нравятся ее политические убеждения и то, что она имеет большое влияние на своего супруга.
В частности, Меган убедила Гарри, что ему больше никогда не стоит ездить на охоту. А это занятие всегда было любимым развлечением аристократов, и приятели принца сетуют, что он перестал составлять им компанию. Говорят, герцогиня очень переживает из-за сложившейся непростой ситуации и ссорится с мужем. А как вам кажется, должна ли Меган найти какой-то компромисс или пустить все по течению?
Фото: PPE/face to face, Pool, Frank Sorge, Ferrari / Global Look Press