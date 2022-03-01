Друзья мужа уводят его из семьи? Что на самом деле рушит ваши отношения
Как можно противостоять друзьям-паразитам, которые разрушают семью? Об этом рассказал гештальт-терапевт Андрей Иноземцев. Он отметил, что для начала следует разобраться в себе и партнере, прежде чем винить в своих бедах третьи лица. Вероятно, супруга друзья привлекают больше, чем времяпрепровождение с женой. «Теоретически она может "отвадить" друзей, но тогда, возможно, мужчина найдет другой способ не быть в отношениях: приобретет игровую приставку, начнет выпивать или задерживаться на работе. Женщина потратит много усилий и времени, а результат будет тем же», — предупредил специалист. Также он посоветовал разобраться в причинах, по которым мужчина не выбирает жену и почему она остается с ним, несмотря на все страдания.
Кроме того, даме может казаться, что друзья разрушают семью из-за несовпадающих с мужем взглядов на отношения. В таком случае важно обсудить вопрос и договориться о времени, которое пара проводит вместе и порознь. Иначе любое отклонение в поведении супруга будет восприниматься как разрушение семейных ценностей, заявил Иноземцев. Он предложил 3 варианта решения проблемы: женщина не принимает мнение возлюбленного и разрывает отношения, а затем находит нового партнера, она соглашается с позицией мужа и внутренне ее принимает или пара попробует создать новое, общее представление.
По мнению специалиста, друзья — это всего лишь громоотвод в отношениях между супругами, пишут «Аргументы и Факты». И не стоит их втягивать в свою личную жизнь. Проблемы важно решать исключительно в паре, без привлечения сторонних лиц.
Фото: freepik.com