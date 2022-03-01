Друзья мужа уводят его из семьи? Что на самом деле рушит ваши отношения

Кроме того, даме может казаться, что друзья разрушают семью из-за несовпадающих с мужем взглядов на отношения. В таком случае важно обсудить вопрос и договориться о времени, которое пара проводит вместе и порознь. Иначе любое отклонение в поведении супруга будет восприниматься как разрушение семейных ценностей, заявил Иноземцев. Он предложил 3 варианта решения проблемы: женщина не принимает мнение возлюбленного и разрывает отношения, а затем находит нового партнера, она соглашается с позицией мужа и внутренне ее принимает или пара попробует создать новое, общее представление.

По мнению специалиста, друзья — это всего лишь громоотвод в отношениях между супругами, пишут «Аргументы и Факты». И не стоит их втягивать в свою личную жизнь. Проблемы важно решать исключительно в паре, без привлечения сторонних лиц.