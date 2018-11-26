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«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе

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Наталья Ветлицкая

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54-летняя Наталья Ветлицкая редко рассказывает поклонникам о своей семейной жизни и близких, но на днях певица все же не удержалась.

Известная в прошлом певица Наталья Ветлицкая вот уже много лет живет в Испании вместе с единственной дочерью Ульяной и мужем Алексеем. Артистка устала от постоянного внимания прессы на родине и поселилась в элитном районе испанского городка Дения, где о ее популярности в России мало кто слышал. Свою дочку Ветлицкая отдала в простую местную школу, однако наладить отношения с одноклассниками, по словам ее мамы, девочка так и не смогла.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научится? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет… Закончить бы уже быстрее эту гребанную школу, эту чертову «пожирательницу детства», и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы. Не-на-ви-жу», — заявила Наталья в своем Facebook.

Фолловеры, среди которых много звезд, поддержали Ветлицкую и ее наследницу. Например, актриса Алика Смехова поделилась собственной историей из детства: «Меня тоже мучили в школе... особенно когда у всех все выросло, а у меня еще нет...зато потом что выросло у меня — им и не светит))) расскажи ей — может и полегчает. А так, злые дети есть везде, независимо от территориального признака... очень жаль». Кстати, Наталья уверена, что ее дочь все-таки узнали, поскольку в классе девочки учатся и другие русскоговорящие дети: «Быдло-дети из старших классов, которые говорят только исключительно на матерном и с — видимо с подачи таких же быдло-родителей — чморят за известную фамилию».

Фото: Facebook

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