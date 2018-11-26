«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе

Известная в прошлом певица Наталья Ветлицкая вот уже много лет живет в Испании вместе с единственной дочерью Ульяной и мужем Алексеем. Артистка устала от постоянного внимания прессы на родине и поселилась в элитном районе испанского городка Дения, где о ее популярности в России мало кто слышал. Свою дочку Ветлицкая отдала в простую местную школу, однако наладить отношения с одноклассниками, по словам ее мамы, девочка так и не смогла.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научится? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет… Закончить бы уже быстрее эту гребанную школу, эту чертову «пожирательницу детства», и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы. Не-на-ви-жу», — заявила Наталья в своем Facebook.