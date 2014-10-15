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«Дотерпелась до хорошего Миши»: Луппиан рассказала о своем крепком браке с Боярским, несмотря на проблемы

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Михаил Боярский
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65-летняя Лариса Луппиан стала гостьей шоу «Судьба человека» и раскрыла секрет своего семейного счастья.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан женаты уже 40 лет, однако в начале их отношений у пары не было взаимопонимания и общих целей. Оказалось, звезда «Трех мушкетеров» долго не решался связать себя узами брака. А уже будучи мужем и отцом, Михаил, по словам его супруги в эфире шоу «Судьба человека», «пил страшно».

Но несмотря на все эти проблемы и противоречия, Лариса Регинальдовна все-таки не ушла от мужа, хотя однажды все же подала на развод. В тот же день, когда должно было состояться заседание суда, Боярский слег в больницу с острым приступом панкреатита, и Луппиан сжалилась.

«Можно было развестись… Но Миша — потрясающий отец. Он обожал детей — и Лизу, и Сережу. Он все нес в дом. Мы очень разные люди, я никогда не скандалю, очень похожа на своего папу. Я многое терплю... Сегодня я дотерпелась до хорошего Миши. Сейчас он стал замечательным человеком», — подчеркнула Лариса Регинальдовна.

Фото: Yury Pilipenko, Zamir Usmanov / Global Look Press, Instagram

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