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Дорогие подарки, стихи и ни дня без комплиментов: 63-летний Владимир Кузьмин готовится к свадьбе с 27-летней возлюбленной?

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Серый слайд, который
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Владимир Кузьмин с новой возлюбленной Светланой

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В Сети активно обсуждают возможный новый — уже четвертый по счету — брак рок-музыканта Владимира Кузьмина.

Поговаривают, что Владимир Кузьмин настолько очарован новой возлюбленной, блондинкой по имени Светлана, что не только стал открыто выходить с ней в свет, но и готов сделать предложение руки и сердца. Сам исполнитель пока не комментирует эти слухи, зато охотно раздает советы, как покорить понравившуюся девушку.

«Надо писать стихи, делать комплименты и дарить подарков побольше», — заявил Кузьмин в интервью порталу Dni.ru.

Несмотря на то, что Владимир Борисович уже разменял седьмой десяток (а разница в возрасте с избранницей составляет 36 лет), он полон сил, энергии и творческих планов. «Моя мечта сейчас, смешно говорить... Мечта моя такая: чтобы это все продолжалось еще лет 40», — добавил рокер в том же интервью. Напомним, летом этого года Владимир Кузьмин развелся со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой, прожив с ней 17 лет.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Evguenii Matveev, Anton Belitsky / Global Look Press, архивы пресс-служб

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