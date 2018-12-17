Дорогие подарки, стихи и ни дня без комплиментов: 63-летний Владимир Кузьмин готовится к свадьбе с 27-летней возлюбленной?

Несмотря на то, что Владимир Борисович уже разменял седьмой десяток (а разница в возрасте с избранницей составляет 36 лет), он полон сил, энергии и творческих планов. «Моя мечта сейчас, смешно говорить... Мечта моя такая: чтобы это все продолжалось еще лет 40», — добавил рокер в том же интервью. Напомним, летом этого года Владимир Кузьмин развелся со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой, прожив с ней 17 лет.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Evguenii Matveev, Anton Belitsky / Global Look Press, архивы пресс-служб