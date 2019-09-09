Когда муж оказался братом: домашний ДНК-тест выявил кровное родство между супругами

Как сообщает британский портал Slate, для молодой женщины, чье имя не разглашается по этическим причинам, день рождения ее мужа стал поистине грустным праздником.

Безудержное веселье обернулось полнейшим кошмаром для всей семьи, когда генеалогический ДНК тест, подаренный мужу на тридцатилетие, выявил кровное родство между супругами. Пара оказалась двоюродными братом и сестрой.

Шокирующие результаты генеалогический теста ДНК перевернули жизнь англичанки с ног на голову. “Мы с мои мужем росли в одном маленьком городке, — поделилась своим горем женщина. Воспитываем двухлетнего сына. В качестве подарка на день рождения я купила ему домашний ДНК тест. Лучше бы эта идея никогда не приходила мне в голову.”

Женщина призналась, что они с мужем спят теперь в разных комнатах, и это начинает негативно сказываться на ребенке.

Она посетовала, что сложившаяся ситуация может разрушить еще одну семью — ее свекров, которые женаты более 30 лет.

Женщина намекнула, что возможно ее свекровь когда-то изменяла свекру с одним из ее дядей, в результате на свет появился ее муж. Вот такая незамысловатая цепочка порочных связей.

“Этот секрет отравляет мой брак, мне страшно, что он уничтожит нашу семью. Эта новость убьет моего свекра”, — поведала о своей проблеме дама.

Оказывается, что не во всех странах семейный союз двоюродных братьев и сестер является табу. Например в США около половины штатов официально признает браки между двоюродными родственниками. В одним штатах им разрешают жениться только при условии, что они не будут продолжать род. В других штатах двоюродным братьям и сестрам разрешается иметь детей только в исключительных обстоятельствах, которы определяются судом в каждом конкретном случае.