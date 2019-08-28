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Дочь Веры Брежневой нежно поздравила американского бойфренда с днем рождения и показала любимые фото с ним

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вера Брежнева и Соня Киперман

Фото: Instagram

Подписчики поинтересовались реакцией певицы на снимок с поцелуем.

Дочь Веры Брежневой – 18-летняя Соня Киперман – живет и учится в США. Девушка в этом году окончила школу и поступила в престижный колледж.

Дочери Веры Брежневой - Соня и Сара

Соня встречается с молодым человеком по имени Мэтт. Девушка показала его подписчикам в Instagram недавно. Сам он использует соцсеть неактивно. В день рождения бойфренда Соня выложила на страничке сразу несколько снимков с любимым и нежно поздравила его с праздником.

«С днем рождения, самый любимый человек на этой планете. Впереди у нас столько ночей и бесконечных улыбок. Люблю тебя», - написала Соня.

Подписчики Киперман отметили, что молодые люди смотрятся гармонично, но в то же время их интересовала реакция Веры Брежневой на фото дочери с поцелуем. Комментариев от певицы пока не последовало, но раньше она отмечала в интервью, что не в праве указывать дочери, когда заводить отношения, ведь она и сама рано стала взрослой и родила Соню в 19 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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