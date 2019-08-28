Дочь Веры Брежневой нежно поздравила американского бойфренда с днем рождения и показала любимые фото с ним

Соня встречается с молодым человеком по имени Мэтт. Девушка показала его подписчикам в Instagram недавно. Сам он использует соцсеть неактивно. В день рождения бойфренда Соня выложила на страничке сразу несколько снимков с любимым и нежно поздравила его с праздником.

«С днем рождения, самый любимый человек на этой планете. Впереди у нас столько ночей и бесконечных улыбок. Люблю тебя», - написала Соня.