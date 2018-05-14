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ДНК-тест и права на квартиру: первый муж Аршавиной отказывается от их общих детей

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Алиса Аршавина сообщила российским СМИ, что ее экс-супруг, бизнесмен Алексей Казьмин, не верит, что является отцом их общих детей Леши и Алисы.

В семье Алисы Аршавиной новые проблемы: недавно молодая мама узнала, что ее первый муж Алексей Казьмин, который иногда видится с их общими сыном и дочерью, сделал ДНК-тест. При этом мужчина перестал с ними общаться.

«В голове до сих пор не укладывается. Неужели он их не любит и ничего не чувствует? 14 лет мы были вместе, 10 из них — в законном браке. Да, расстались, но я не подавала на раздел имущества и алименты, никогда у него ничего не просила», — сетует Алиса в интервью журналу StarHit.

У Аршавиной есть догадки, почему Казьмин так поступил: «Вполне возможно, он хочет сделать фейковую экспертизу и выписать их из квартиры на Крестовском острове. Причем тест стоит немалых денег — их ему не жалко. Лучше бы подарки детям купил!»

Напомним, Алиса вышла замуж за футболиста Андрея Аршавина в 2016 году, родив ему дочь Есению. В браке у журналистки и спортсмена возникло множество разногласий, но они их преодолели. Сейчас Алиса курсирует между Санкт-Петербургом и Алма-Атой, где живет и тренируется Андрей.

Фото: Instagram

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