ДНК-тест и права на квартиру: первый муж Аршавиной отказывается от их общих детей

В семье Алисы Аршавиной новые проблемы: недавно молодая мама узнала, что ее первый муж Алексей Казьмин, который иногда видится с их общими сыном и дочерью, сделал ДНК-тест. При этом мужчина перестал с ними общаться.

«В голове до сих пор не укладывается. Неужели он их не любит и ничего не чувствует? 14 лет мы были вместе, 10 из них — в законном браке. Да, расстались, но я не подавала на раздел имущества и алименты, никогда у него ничего не просила», — сетует Алиса в интервью журналу StarHit.