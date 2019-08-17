Дмитрий Тарасов рассказал о ревности Анастасии Костенко

Красавица-модель Анастасия Костенко стала третьей супругой футболиста Дмитрия Тарасова. Злые языки считают, что этому браку не суждено долго продлиться и уже скоро Анастасию постигнет та же участь, что и предыдущих жен спортсмена. Однако Дмитрий уверяет — эти отношения продлятся долго. Тем не менее, в недавнем интервью порталу «Московский Локомотив» футболист рассказал, что многочисленные слухи о его «похождениях» и «развлечениях» вызывают у Насти вопросы: «Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать».
Напомним, не так давно стало известно, что Дмитрий погасил долг по алиментам на содержание 10-летней дочери Ангелины, рожденной его первой супругой Оксаной Пономаренко. Тарасов уверен, что закон о разводах нужно пересмотреть. «Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? По детям вопросов нет. <…> Если это маленький ребенок, то открывается счет, и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней, что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребенка», — считает футболист.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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