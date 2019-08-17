Дмитрий Тарасов рассказал о ревности Анастасии Костенко

Красавица-модель Анастасия Костенко стала третьей супругой футболиста Дмитрия Тарасова. Злые языки считают, что этому браку не суждено долго продлиться и уже скоро Анастасию постигнет та же участь, что и предыдущих жен спортсмена. Однако Дмитрий уверяет — эти отношения продлятся долго. Тем не менее, в недавнем интервью порталу «Московский Локомотив» футболист рассказал, что многочисленные слухи о его «похождениях» и «развлечениях» вызывают у Насти вопросы: «Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать».