Дмитрий Шепелев опубликовал видео с загадочной блондинкой
В этом видео Дмитрий решил собрать стол, чтобы устроить романтический вечер возлюбленной. Попутно шоумен поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.
«Я желаю каждой из вас, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, который знает, как найти подход к женщине, который в три часа ночи выслушает, что за кошмар вам приснился, который не будет нервничать, если вы долго собираетесь, и точно знает, что ни одна деталь вашего гардероба не лишняя, а запасная. Который не крикнет ни в одной ситуации и не будет пропадать где попало», — заявил Шепелев.
Затем в кадре появилась незнакомка, чье лицо было скрыто от камеры. Дмитрий вручил девушке букет цветов и налил бокал шампанского (которое и рекламировалось в этом ролике). Несмотря на явную постановку происходящего, многие фолловеры Шепелева решили, что таким образом он отреагировал на слухи о своем романе со светловолосой красавицей Екатериной Тулуповой и подтвердил их. А вы как считаете, действительно ли Дмитрий Шепелев наконец нашел любовь?
Фото: Instagram