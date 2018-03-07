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Дмитрий Шепелев опубликовал видео с загадочной блондинкой

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Фото из Instagram Дмитрия Шепелева
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На днях в Сети появились новости о том, что 35-летний Дмитрий Шепелев представил друзьям новую возлюбленную. Затем телеведущий опубликовал в своем микроблоге интригующий видеоролик...

В этом видео Дмитрий решил собрать стол, чтобы устроить романтический вечер возлюбленной. Попутно шоумен поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.

«Я желаю каждой из вас, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, который знает, как найти подход к женщине, который в три часа ночи выслушает, что за кошмар вам приснился, который не будет нервничать, если вы долго собираетесь, и точно знает, что ни одна деталь вашего гардероба не лишняя, а запасная. Который не крикнет ни в одной ситуации и не будет пропадать где попало», — заявил Шепелев.

Затем в кадре появилась незнакомка, чье лицо было скрыто от камеры. Дмитрий вручил девушке букет цветов и налил бокал шампанского (которое и рекламировалось в этом ролике). Несмотря на явную постановку происходящего, многие фолловеры Шепелева решили, что таким образом он отреагировал на слухи о своем романе со светловолосой красавицей Екатериной Тулуповой и подтвердил их. А вы как считаете, действительно ли Дмитрий Шепелев наконец нашел любовь?

Фото: Instagram

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