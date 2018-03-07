Дмитрий Шепелев опубликовал видео с загадочной блондинкой

В этом видео Дмитрий решил собрать стол, чтобы устроить романтический вечер возлюбленной. Попутно шоумен поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.

«Я желаю каждой из вас, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, который знает, как найти подход к женщине, который в три часа ночи выслушает, что за кошмар вам приснился, который не будет нервничать, если вы долго собираетесь, и точно знает, что ни одна деталь вашего гардероба не лишняя, а запасная. Который не крикнет ни в одной ситуации и не будет пропадать где попало», — заявил Шепелев.