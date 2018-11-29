Дмитрий Шепелев и его новая возлюбленная начали жить вместе

Говорят, отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой развиваются. Скандально известный телеведущий и дизайнер стали жить вместе, а также пару месяцев назад появились на публике вместе с детьми — 5-летним Платоном, сыном Дмитрия от Жанны Фриске, и его ровесницей Ладой, дочкой Екатерины от предыдущих отношений. Они посетили одну из выставок в Пушкинском музее в Москве.

В близком окружении звезд говорят, что они совершенно счастливы вместе, но скреплять свои отношения печатью брака не спешат. Летом пара вместе с детьми отдыхала в Италии на съемной вилле и много гуляла. «Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса», — рассказали «Экспресс-газете» приятели Шепелева и Тулуповой, которые предпочли остаться анонимными.