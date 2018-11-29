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Дмитрий Шепелев и его новая возлюбленная начали жить вместе

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Серый слайд, который
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Дмитрий Шепелев

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Как сообщили приятели пары одному из российских СМИ, 35-летний Дмитрий Шепелев и его ровесница Екатерина Тулупова недавно съехались.

Говорят, отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой развиваются. Скандально известный телеведущий и дизайнер стали жить вместе, а также пару месяцев назад появились на публике вместе с детьми — 5-летним Платоном, сыном Дмитрия от Жанны Фриске, и его ровесницей Ладой, дочкой Екатерины от предыдущих отношений. Они посетили одну из выставок в Пушкинском музее в Москве.

В близком окружении звезд говорят, что они совершенно счастливы вместе, но скреплять свои отношения печатью брака не спешат. Летом пара вместе с детьми отдыхала в Италии на съемной вилле и много гуляла. «Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса», — рассказали «Экспресс-газете» приятели Шепелева и Тулуповой, которые предпочли остаться анонимными.

Интернет-пользователи тем временем неоднозначно относятся к новой возлюбленной Дмитрия Шепелева. Одни радуются за шоумена и его сына, утверждая, что маленькому Платону необходима полная семья, а другие сравнивают двух женщин Дмитрия — Жанну и Екатерину — и считают, что новая пассия все же проигрывает покойной артистке.

Фото и видео: Instagram

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