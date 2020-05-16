Дмитрий Певцов показал архивное видео с красавицей-женой: «Это 1995 год»

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Напомним, роман Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова начался в 1991 году на съемочной площадке фильма «Прогулка по эшафоту» –– экранные чувства разгорелись между актерами в реальной жизни. Спустя три года пара узаконила отношения. Для актрисы этот брак стал вторым – ее первым супругом был чемпион СССР по академической гребле Александр Боровиков. В свою очередь, Дмитрий Певцов состоял в гражданском браке с коллегой по цеху Ларисой Блажко, в 1990 году подарившей ему сына Даниила, трагически погибшего в 2012 году. Ольга Дроздова стала мамой в 2007 году – у пары родился долгожданный сын Елисей.