Дмитрий Певцов показал архивное видео с красавицей-женой: «Это 1995 год»
Фото: Instagram Дмитрия Певцова
Поклонники восхищаются Дмитрием Певцовым и Ольгой Дроздовой. Пара поженилась в 1994 году и, спустя более, чем 25 лет семейной жизни, продолжает демонстрировать теплые и нежные чувства. Несколько часов назад 56-летний актер опубликовал в Instagram неожиданное архивное видео с участием жены в программе «Поле чудес». «Это - 1995 год, 25 лет назад. А 18 лет назад, 15 мая был день нашего венчания в Храме Нечаянная радость. Слава Богу! Всем желаю ЛЮБВИ, терпения и оптимизма!» — подписал публикацию Певцов.
«Вы самая красивая пара в мире! Желаю вам счастья, здоровья и только хороших, добрых людей на жизненном пути», «Дмитрий, вы пример того, как мужчина должен любить свою жену👍😍🔥 Вы замечательная пара, я очень рада за вас», «Боже, как давно это было.....Живите долго и счастливо, вы очень красивая пара», «Олечка вообще воплощение красоты, ума, таланта, вы прекрасная пара», «До чего же она красива!!! В ней всё прекрасно!!!🌹», «Очень красивая пара! 👍🔥 Всегда восхищаюсь», «Какие наши артисты красивые и талантливые, загляденье🎬🔝💘🙏🌸🌸🌸С днём венчания вас, самая красивая девушка Мира…Ваша!», «Ольга удивительно красива!!», «Какие все красивые. Были, есть и будут👏», «Какая Оля красивая, обожаю Вашу семью, Вы образец для подражания», «Олечка совсем не изменилась👍🔥Счастья вам!!!», «Какая же красивая здесь Ольга!!! Шикарные волосы, естественная красота», «Дмитрий Анатольевич, какое счастье, что вы венчались!Какое счастье, что вы ВМЕСТЕ!!! Как вам повезло друг с другом! Бесконечного счастья вам ВСЕГДА!!!», — поздравляют пару подписчики.
Напомним, роман Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова начался в 1991 году на съемочной площадке фильма «Прогулка по эшафоту» –– экранные чувства разгорелись между актерами в реальной жизни. Спустя три года пара узаконила отношения. Для актрисы этот брак стал вторым – ее первым супругом был чемпион СССР по академической гребле Александр Боровиков. В свою очередь, Дмитрий Певцов состоял в гражданском браке с коллегой по цеху Ларисой Блажко, в 1990 году подарившей ему сына Даниила, трагически погибшего в 2012 году. Ольга Дроздова стала мамой в 2007 году – у пары родился долгожданный сын Елисей.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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