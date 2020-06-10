Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о личной жизни: «Любовь — это растворение друг в друге»
53-летний Дмитрий Нагиев — один из самых популярных отечественных актеров. Артист редко дает интервью и предпочитает обходить тему личной жизни стороной. Пока поклонники гадают, кто же является счастливой избранницей Нагиева, он признается, что вместе с ним его любовь прошла огонь, воду и медные трубы. «Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос», — рассказывает Нагиев в интервью изданию «7 дней».
По словам актера, его возлюбленная является его лучшим другом. «Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком», — рассуждает Дмитрий.
При этом, звезда кино и сериалов уверен, что не афишировать личную жизнь намного проще, чем вести ее напоказ: «Гораздо сложнее, чтобы тебя где-то засекли с кем-то, если ты вдруг решил раскручивать себя таким образом. А держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала».
Фото: Пресс-служба
Напомним, Дмитрий Нагиев был женат на радио- и телеведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Спустя 18 лет брака пара распалась. По слухам, у актера есть младший ребенок – в интервью Юрию Дудю Дмитрий назвал Кирилла старшим сыном.
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Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Видео: Instagram
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