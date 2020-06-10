Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о личной жизни: «Любовь — это растворение друг в друге»

По словам актера, его возлюбленная является его лучшим другом. «Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком», — рассуждает Дмитрий.

При этом, звезда кино и сериалов уверен, что не афишировать личную жизнь намного проще, чем вести ее напоказ: «Гораздо сложнее, чтобы тебя где-то засекли с кем-то, если ты вдруг решил раскручивать себя таким образом. А держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала».