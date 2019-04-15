Дмитрий Исхаков решительно защитил жену Полину Гагарину от нападок хейтеров в Сети

Известный фотограф и супруг певицы Полины Гагариной, похоже, окончательно устал от нападок на любимую супругу. Дмитрий известен как человек сдержанный, но даже у него терпение лопнуло. На своей странице в Instagram он яростно обрушился на хейтеров, при этом указал им на то, что его популярная супруга на голову превосходит всех, кто ее критикует, а слова неудачников никого не интересуют.
«Все те, кто находят удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю - жалкие ничтожества. Люди, которые что-то делают в своей жизни и чем-то увлечены, никогда не станут опускаться до уровня червей, копошащихся в собственной желчи и ненависти. Вы понятия не имеете сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю, по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне. И когда вы давите из себя словесные экскременты и «критику», полагая себя экспертами в музыке, вы выглядите смешными и жалкими. Уймитесь. … Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих и испытывают очень дефицитное сейчас чувство ГОРДОСТИ за такое представительство на международной уровне. Так что, пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые коментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко нас...ть. Peace», - написал Дмитрий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
При этом фотограф отметил, что люди в разных уголках мира признаются в любви и восхищаются талантом Полины, которая находит пути в сердца слушателей. Музыка объединяет, а границы стираются: «Одна маленькая хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки, наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается зря. Столько ГОРДОСТИ в комментариях и тут и на YouTube от наших соотечественников со всех уголков мира буквально».
Дмитрий Исхаков работает с такими изданиями, как Tatler, Glamour, Numero, Allure, Hello, ОК, Bazaar, Wedding Magazine, Aeroflot Magazine, Transaero Magazine и другими.
Полина Гагарина представляла Россию на «Евровидении» в 2015 году, где заняла второе место. Дмитрий и Полина познакомились в 2013 году во время фотосессии, где певица была моделью, а Дмитрий ее снимал. Поженились они уже через год. В семье растет сын Полины Гагариной от первого брака – Андрей и общая дочь Мия.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram