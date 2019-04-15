Дмитрий Исхаков решительно защитил жену Полину Гагарину от нападок хейтеров в Сети

Известный фотограф и супруг певицы Полины Гагариной, похоже, окончательно устал от нападок на любимую супругу. Дмитрий известен как человек сдержанный, но даже у него терпение лопнуло. На своей странице в Instagram он яростно обрушился на хейтеров, при этом указал им на то, что его популярная супруга на голову превосходит всех, кто ее критикует, а слова неудачников никого не интересуют.

«Все те, кто находят удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю - жалкие ничтожества. Люди, которые что-то делают в своей жизни и чем-то увлечены, никогда не станут опускаться до уровня червей, копошащихся в собственной желчи и ненависти. Вы понятия не имеете сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю, по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне. И когда вы давите из себя словесные экскременты и «критику», полагая себя экспертами в музыке, вы выглядите смешными и жалкими. Уймитесь. … Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих и испытывают очень дефицитное сейчас чувство ГОРДОСТИ за такое представительство на международной уровне. Так что, пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые коментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко нас...ть. Peace», - написал Дмитрий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).