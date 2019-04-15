logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Исхаков решительно защитил жену Полину Гагарину от нападок хейтеров в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Исхаков не намерен мириться с обидчиками любимой Поли

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Он написал жесткую речь в адрес тех, кто обижает певицу.

Известный фотограф и супруг певицы Полины Гагариной, похоже, окончательно устал от нападок на любимую супругу. Дмитрий известен как человек сдержанный, но даже у него терпение лопнуло. На своей странице в Instagram он яростно обрушился на хейтеров, при этом указал им на то, что его популярная супруга на голову превосходит всех, кто ее критикует, а слова неудачников никого не интересуют.

«Все те, кто находят удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю - жалкие ничтожества. Люди, которые что-то делают в своей жизни и чем-то увлечены, никогда не станут опускаться до уровня червей, копошащихся в собственной желчи и ненависти. Вы понятия не имеете сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю, по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне. И когда вы давите из себя словесные экскременты и «критику», полагая себя экспертами в музыке, вы выглядите смешными и жалкими. Уймитесь. Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих и испытывают очень дефицитное сейчас чувство ГОРДОСТИ за такое представительство на международной уровне. Так что, пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые коментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко нас...ть. Peace», - написал Дмитрий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

При этом фотограф отметил, что люди в разных уголках мира признаются в любви и восхищаются талантом Полины, которая находит пути в сердца слушателей. Музыка объединяет, а границы стираются: «Одна маленькая хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки, наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается зря. Столько ГОРДОСТИ в комментариях и тут и на YouTube от наших соотечественников со всех уголков мира буквально».

Дмитрий Исхаков работает с такими изданиями, как Tatler, Glamour, Numero, Allure, Hello, ОК, Bazaar, Wedding Magazine, Aeroflot Magazine, Transaero Magazine и другими.

Полина Гагарина представляла Россию на «Евровидении» в 2015 году, где заняла второе место. Дмитрий и Полина познакомились в 2013 году во время фотосессии, где певица была моделью, а Дмитрий ее снимал. Поженились они уже через год. В семье растет сын Полины Гагариной от первого брака – Андрей и общая дочь Мия.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой