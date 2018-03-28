Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Дибров о своей жене: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи»

1 / 9
Полина и Дмитрий Дибровы
Arrows-left
Arrows-right
Reload
58-летний Дмитрий Дибров дал откровенное интервью о своей семейной жизни и о том, как он «перевоспитал» супругу Полину.

Сегодня Полина и Дмитрий Дибровы празднуют фаянсовую свадьбу — 9 лет в браке. И сегодня же вышло новое интервью телеведущего, в котором он раскрывает свои взгляды на отношения.

«Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной! И невероятно красивой. Но я же ее сам сделал! Другим женихам говорю так: «Придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…» — заявил Дмитрий в беседе с корреспондентом журнала «Теленеделя».

9 лет брака... Люблю тебя мой Дима ❤️

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Напомним, Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году, и девушка родила мужу троих сыновей — Александра, Федора и Илью. У телеведущего также есть старший сын Денис (от первого брака) и единственная дочь Лада (от второго брака).

Фото: Instagram

Гороскоп