Дмитрий Дибров о своей жене: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи»

Сегодня Полина и Дмитрий Дибровы празднуют фаянсовую свадьбу — 9 лет в браке. И сегодня же вышло новое интервью телеведущего, в котором он раскрывает свои взгляды на отношения.

«Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной! И невероятно красивой. Но я же ее сам сделал! Другим женихам говорю так: «Придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…» — заявил Дмитрий в беседе с корреспондентом журнала «Теленеделя».