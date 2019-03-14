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«Для меня в жизни нет никого важнее»: молодая жена помогла Грачевскому побороть рак

Серый слайд, который
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Екатерина и Борис Грачевские

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70-летний худрук «Ералаша» вновь признался 34-летней супруге Екатерине в любви.

Не так давно Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская отпраздновали третью годовщину свадьбы. И хотя в семье продюсера и актрисы царит полная идиллия, в Сети до сих пор встречаются мнения, что девушка, которая младше своего избранника более чем вдвое, вышла замуж по расчету и долго они вместе не протянут. Борис Юрьевич решил ответить всем злопыхателям в новом интервью.

«Супруга — нежнейшее создание, она любит меня, а я — ее... Катя — потрясающий человек, которого я обожаю, без нее жить не буду. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи». А я все делаю, как она скажет», — заявил Грачевский в беседе с корреспондентом журнала «Антенна-Телесемь».

Любопытно, что в этой пламенной речи худрук «Ералаша» не упомянул детей, которых у него трое. Старшие, уже взрослые сын и дочь Максим и Ксения родились в браке с Галиной Грачевской, а младшая, 6-летняя Василиса, живет с мамой Анной Панасенко и ее новым мужем.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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