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«Для быта существуют специально обученные люди»: Витас балует любимую жену из-за ее особенной миссии

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Витас

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40-летний певец Витас рассказал, что жена посвящает себя воспитанию его талантливых детей.

На днях популярный певец Витас дал редкое интервью о личной жизни. В нем он признался, что не нагружает жену бытом: у нее есть другая, особая миссия.

«Про быт скажу так: существуют специально обученные люди, те, кто занимается черновой работой, для того чтобы нам жилось комфортно. Любимая жена полностью отдает себя воспитанию детей. Это имеет огромное значение для нас обоих. Конечно, гигантское количество времени и сил уходит на тренировки, уроки», — признался он в разговоре с редактором журнала «СтарХит».

В детях музыкант и его супруга всеми силами взращивают талант. Несмотря на то, что дочь Витаса предпочитает музыке тхэквондо, он не теряет надежд: «Алла занимается с преподавателем по вокалу — 10 марта и 9 апреля выступит на моих сольниках в Москве».

«Максим не отстает от сестры — в свои четыре года учится петь. С ним работаю сам, ставлю голос, правильное дыхание. Его первую песню, надеюсь, запишем через пару недель», — хвастается артист.

Со Светланой Гранковской Витас познакомился, когда ему было 19, а ей — всего 15. Пресса сообщала, что парень увидел ее мимолетом за кулисами театра музыкальной комедии и влюбился так сильно, что решил украсть. Сейчас у пары двое детей.

«У нас со Светой настоящая любовь, рука об руку прошли огонь, воду и медные трубы, ведь мой путь становления как артиста был нелегким. Но все преодолели, и сейчас мы как единое целое», — прокомментировал Витас, выразив надежду, что своим примером он демонстрирует, что даже во времена глобального отсутствия стабильности в отношениях между мужчинами и женщинами можно создать крепкий брак.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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