«Девять лет назад я сказала "да"»: 41-летняя Оксана Федорова показала редкое фото с мужем и рассказала, как он изменил ее жизнь

«Какие классные, нежные! Поздравляю», «Невероятно красивая и прекрасная семейная пара. Поздравляем с таким теплым и сердечным днем», «Красивой женщине достойный муж», «Как прекрасно, когда женщина счастлива», «Оксаночка, поздравляем вас с Андреем. Обнимаем и желаем вам полные сердца любви и солнышка», «Здоровья и мира вашей семье», «Вот действительно "замужем" — как за каменной стеной», «Фото классное, видно, что мужчина продливает себе здоровую жизнь и вам советует, "клешнями" вас схватил, никому не отдаст. Это хорошо!! Напомнило почему то фильм Красавица и "чудовище". Он прынц, нет сомнений», «А че лицо прячет..? Бандит, что ли...?», «Ну не любит он фотографироваться!!!!!», «Быть мужем Мисс Вселенная... Это вам не шуточки», — поздравляют одни.

«Почему он без кольца?», «У вас был хороший Жених Коля Басков.. Очень жаль, что вы расстались», — критикуют другие.