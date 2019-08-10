«Девять лет назад я сказала "да"»: 41-летняя Оксана Федорова показала редкое фото с мужем и рассказала, как он изменил ее жизнь

«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала "ДА" . Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяной проруби, хожу по снегу, то ли еще будет! Всегда люблю», — написала она.
«Какие классные, нежные! Поздравляю», «Невероятно красивая и прекрасная семейная пара. Поздравляем с таким теплым и сердечным днем», «Красивой женщине достойный муж», «Как прекрасно, когда женщина счастлива», «Оксаночка, поздравляем вас с Андреем. Обнимаем и желаем вам полные сердца любви и солнышка», «Здоровья и мира вашей семье», «Вот действительно "замужем" — как за каменной стеной», «Фото классное, видно, что мужчина продливает себе здоровую жизнь и вам советует, "клешнями" вас схватил, никому не отдаст. Это хорошо!! Напомнило почему то фильм Красавица и "чудовище". Он прынц, нет сомнений», «А че лицо прячет..? Бандит, что ли...?», «Ну не любит он фотографироваться!!!!!», «Быть мужем Мисс Вселенная... Это вам не шуточки», — поздравляют одни.
«Почему он без кольца?», «У вас был хороший Жених Коля Басков.. Очень жаль, что вы расстались», — критикуют другие.
Избранник Оксаны — сотрудник администрации Президента РФ Андрей Бородин.
«До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе. Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе. Но ему нужно было увидеть глаза, встретиться. Наш общий продюсер организовал встречу в одном из ресторанов по работе. Мы не сразу стали встречаться, но душа еще тогда ответила: "Это он"», — говорила модель.
Сейчас супруги воспитывают двоих детей — шестилетнего Федора и пятилетнюю Елизавету.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!