Девушки назвали причины, из-за которых могут отказать мужчинам во втором свидании

Истории опубликовал сайт Mumsnet. Автор поста попросила представить себя на первом свидании с мужчиной. «Все идет хорошо до момента, пока он не делает что-то такое, что переключает твой мозг на "нет"», — уточнила она. Пользователь сообщила, что с поклонником гуляла в парке и пила кофе, после чего он выкинул стаканчик на землю, несмотря на наличие урн. Тогда девушка решила, что больше не хочет встречаться с ним.

В комментариях другие женщины начали делиться историями, когда с ними случалось что-то подобное. Так, одна из девушек не смогла простить молодому человеку то, что он носит телефон в специальной сумочке на ремне.