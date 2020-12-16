Девушки назвали причины, из-за которых могут отказать мужчинам во втором свидании
Истории опубликовал сайт Mumsnet. Автор поста попросила представить себя на первом свидании с мужчиной. «Все идет хорошо до момента, пока он не делает что-то такое, что переключает твой мозг на "нет"», — уточнила она. Пользователь сообщила, что с поклонником гуляла в парке и пила кофе, после чего он выкинул стаканчик на землю, несмотря на наличие урн. Тогда девушка решила, что больше не хочет встречаться с ним.
В комментариях другие женщины начали делиться историями, когда с ними случалось что-то подобное. Так, одна из девушек не смогла простить молодому человеку то, что он носит телефон в специальной сумочке на ремне.
Другой не понравилось, что ее визави пришел с неподстриженными ногтями. Основанием для прекращения любого общения с партнерами стали неумение целоваться и постоянные попытки обсудить прошлые отношения. Кроме того, в комментариях вспомнили необычные истории, когда один из мужчин облизал нож, а другой случайно плюнул девушке в глаз во время разговора.
Еще одной одинокой не понравилась навязчивость кавалера: после единственного свидания она получила от него 45 сообщений за день. Комментаторы сошлись во мнении, что хорошее первое свидание не гарантирует счастливых отношений. К примеру, одна из пользователей бросила поклонника после знакомства, но сейчас состоит с ним в браке и воспитывает чудесных детей.
Фото: pexels.com
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