Девушка вышла замуж за отца после убийства любовника в День святого Валентина

После праздничного обеда в честь Дня святого Валентина Ларри предложил Джону сыграть в игру и связал ему ноги. Аманда в это время ударила своего любовника, с которым приехала, по голове. Она вместе с отцом всю ночь пытались выбить из мужчины признание в том, что тот работает в ФБР. Они пытались убить его сами, но когда не вышло, заставили Анну задушить жертву.

Спустя две недели Ларри и Аманда зарегистрировали брак в соседнем штате. В день свадьбы они выкопали тело, расчленили и закопали останки в разных местах. Через несколько месяцев Ларри Макклюра-старшего задержали за другое преступление. Во время допроса он случайно признался в убийстве Джона и рассказал, где его похоронили. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Аманде Макклюр дали 40 лет тюремного заключения. Ее сестра Анна Чаудри признала вину в убийстве второй степени. Суд над ней состоится в феврале 2021 года.