Девушка вышла замуж за отца после убийства любовника в День святого Валентина
Убийство произошло в городе Бун, штат Северная Каролина. К 33-летней Анне и ее 56-летнему отцу Ларри Макклюра-старшему приехали гости — 32-летняя Аманда Макклюр (сестра Анны и дочь Ларри) и ее любовник, 38-летний Джон Макгайр. Пара остановилась у родственников из-за поломки автомобиля, на котором ехала в другой штат. Гости попытались изготовить запрещенные вещества в доме, но у них ничего не вышло.
West Va. Woman Plotted with Father to Kill Her Boyfriend — and then Married Her Dad https://t.co/9vvksOCnCk— People (@people) October 5, 2020
После праздничного обеда в честь Дня святого Валентина Ларри предложил Джону сыграть в игру и связал ему ноги. Аманда в это время ударила своего любовника, с которым приехала, по голове. Она вместе с отцом всю ночь пытались выбить из мужчины признание в том, что тот работает в ФБР. Они пытались убить его сами, но когда не вышло, заставили Анну задушить жертву.
Спустя две недели Ларри и Аманда зарегистрировали брак в соседнем штате. В день свадьбы они выкопали тело, расчленили и закопали останки в разных местах. Через несколько месяцев Ларри Макклюра-старшего задержали за другое преступление. Во время допроса он случайно признался в убийстве Джона и рассказал, где его похоронили. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Аманде Макклюр дали 40 лет тюремного заключения. Ее сестра Анна Чаудри признала вину в убийстве второй степени. Суд над ней состоится в феврале 2021 года.
Фото: pixabay.com
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