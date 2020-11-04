Девушка встретила на сайте знакомств премьера Ганы и вышла за него замуж

Ксения удивила подписчиков финалом этой истории: она и Джозеф поженились, родили детей. За четыре дня видео набрало больше четырех миллионов просмотров. Многие в комментариях написали, что завидуют ей.

«Некоторые знакомятся на сайтах, через весь мир летят, женятся, рожают детей и счастливы. А ты пять лет встречаешься и расходишься, характеры не совпали», — уточнили они. Другие юзеры увидели расхождения в истории Ксении, так как на других видео темнокожего супруга зовут Кевином, а не Джозефом.

По некоторым данным, парень не премьер-министр Ганы, а студент.