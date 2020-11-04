Девушка встретила на сайте знакомств премьера Ганы и вышла за него замуж
Фото: TikTok/pu.sha
Ее ролик о том, как в поисках любви девушка посетила Гану, сразу стал вирусным. Ксения озаглавила свое видео «Наша история». В ролике она сообщила, что однажды ей написал мужчина с сайта знакомств по имени Джозеф и представился премьер-министром Ганы. Завязалась переписка, а потом кавалер позвонил.
Он пригласил ее в гости. Ксения согласилась и отправилась в другую страну. Она показала юзерам фотографии, на которых она и ее парень позируют на пляже, а также посещают президентский дворец.
Ксения удивила подписчиков финалом этой истории: она и Джозеф поженились, родили детей. За четыре дня видео набрало больше четырех миллионов просмотров. Многие в комментариях написали, что завидуют ей.
«Некоторые знакомятся на сайтах, через весь мир летят, женятся, рожают детей и счастливы. А ты пять лет встречаешься и расходишься, характеры не совпали», — уточнили они. Другие юзеры увидели расхождения в истории Ксении, так как на других видео темнокожего супруга зовут Кевином, а не Джозефом.
По некоторым данным, парень не премьер-министр Ганы, а студент.
Фото и видео: TikTok/pu.sha, pexels.com
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