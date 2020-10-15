Девушка увидела сюрприз мужа на годовщину свадьбы и бросила его в ресторане
Фото: Reddit
Как уточнила 26-летняя автор поста, она замужем три года. Перед годовщиной свадьбы ее свекровь активно начала интересоваться планами молодых, предложив отпраздновать дату у нее дома со всеми родственниками. Однако невестка отказалась от плана матери супруга, так как в предыдущие два года они праздновали годовщину именно в расширенном семейном кругу.
«Я просто хотела, чтобы мы провели время наедине, а после ужина у меня были планы, в которые не входит семья», — уточнила девушка. В день празднества мужчина забрал жену с работы и отвез домой, откуда они вечером отправились в ресторан. В заведении их ждала вся семья: мать, отец, сестра и кузина с детьми. Увидев близких, девушка остолбенела, впала в ярость, развернулась и ушла. Побежавшей за возлюбленной муж пытался ее вернуть к столу, однако супруга накричала на него. Она обвинила мужчину в игнорировании ее желаний, ведь она мечтала о тихом семейном ужине. Свекровь также вмешалась в конфликт пары, однако не смогла их помирить. Пользователь уехала на такси домой.
Как объяснила автор поста, после этого свекровь обвинила ее в неподобающем поведении, испортившем всем вечер. Она упрекнула ее в неуважении семьи. Брошенный в день годовщины супруг также не смог этого простить: он отказался даже обсуждать ее поведение. В Reddit разгорелись споры о том, как стоило поступить девушке. Многие считают, что свекровь совершенно бесцеремонно врывается в жизнь детей. «Устанавливай границы и уходи каждый раз, когда он или его мать их нарушают», — посоветовали автору. «Проблема не в свекрови, проблема в муже. Если он продолжит игнорировать твои чувства, в какой-то момент ты посмотришь назад и поймешь, что всегда была на втором месте после его матери», - добавили в Сети.
Фото: Reddit, pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!