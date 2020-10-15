Девушка увидела сюрприз мужа на годовщину свадьбы и бросила его в ресторане

Как уточнила 26-летняя автор поста, она замужем три года. Перед годовщиной свадьбы ее свекровь активно начала интересоваться планами молодых, предложив отпраздновать дату у нее дома со всеми родственниками. Однако невестка отказалась от плана матери супруга, так как в предыдущие два года они праздновали годовщину именно в расширенном семейном кругу.

«Я просто хотела, чтобы мы провели время наедине, а после ужина у меня были планы, в которые не входит семья», — уточнила девушка. В день празднества мужчина забрал жену с работы и отвез домой, откуда они вечером отправились в ресторан. В заведении их ждала вся семья: мать, отец, сестра и кузина с детьми. Увидев близких, девушка остолбенела, впала в ярость, развернулась и ушла. Побежавшей за возлюбленной муж пытался ее вернуть к столу, однако супруга накричала на него. Она обвинила мужчину в игнорировании ее желаний, ведь она мечтала о тихом семейном ужине. Свекровь также вмешалась в конфликт пары, однако не смогла их помирить. Пользователь уехала на такси домой.