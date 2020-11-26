Девушка решила помочь людям и осталась без возлюбленного

По словам автора, она захотела отдать свои волосы на благотворительность и побрилась налысо. Однако ее молодой человек не оценил поступка своей избранницы – он решил с ней расстаться.

Пользователь уточнила, что ее волосы были очень длинными. Недавно у матери девушки нашли рак, ей сделали химиотерапию, из-за которой она облысела. Тогда дочь решила пожертвовать собственные волосы и обсудила эту идею со своим парнем, который не был против.