Девушка решила помочь людям и осталась без возлюбленного
Фото: Reddit/throwawaygirl1002
По словам автора, она захотела отдать свои волосы на благотворительность и побрилась налысо. Однако ее молодой человек не оценил поступка своей избранницы – он решил с ней расстаться.
Пользователь уточнила, что ее волосы были очень длинными. Недавно у матери девушки нашли рак, ей сделали химиотерапию, из-за которой она облысела. Тогда дочь решила пожертвовать собственные волосы и обсудила эту идею со своим парнем, который не был против.
Героиня побрила голову и отнесла свои косы в благотворительный фонд. Несмотря на полученное у молодого человека согласие, девушка испытала шок: ее парень удивился поступку девушки. По ее словам, он заявил ей: не думал, что она отрежет все волосы. На завтра он объявил ей, что не может быть вместе с лысой девушкой, и отказался ждать, пока ее волосы отрастут.
«Итак, он бросил меня, уехал из моей квартиры и оставил меня одинокой, без волос и напуганной», - подчеркнула пользователь. В комментариях многие юзеры были восхищены поступком девушки. Они рекомендовали ей не беспокоиться о парне. «Подожди, пока он поймет, что волосы отрастают, а вот доброе сердце найти не так просто», - уточнил thewiz187. «Серьезно, не каждый же день встретишь женщину, готовую побриться налысо ради такого», - добавил bunnyrut.
Фото: Reddit/throwawaygirl1002, pexels.com
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