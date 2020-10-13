Девушка рассказала, чем ее 72-летний бойфренд лучше молодых мужчин

В свою очередь Джулия считает, что ее 72-летний парень отлично понимает ее. «Я чувствую себя с ним в абсолютной безопасности. Обожаю его особый юмор и очень поэтичный взгляд на мир. Жизнь с ним подобна романтическому, научно-фантастическому стихотворению 70-х или музыке», - уточняет девушка. Сначала Джулия задумывалась о разнице в возрасте, но теперь это не имеет значения.

«Иногда мне было очень трудно отличить предубеждения от того, что мне действительно не нравилось. Разница в возрасте похожа на иллюзию. Периодически я чувствую себя старше него. Мы регулярно тренируемся вместе, он прекрасный любовник, у него такая большая сила и живой дух» - добавила она.

На улице люди часто оглядываются, так как Джулия выглядит намного моложе, но пара научилась не обращать внимания. «Моим родителям 60 и 67 лет, и они время от времени относились к моей связи скептически, но, не считая разницы в возрасте, им действительно нравится Бернд», - отметила Джулия.