Девушка рассказала, чем ее 72-летний бойфренд лучше молодых мужчин
31-летняя девушка встретила Хазенбанка в 2019 году. Несмотря на то, что знакомство было случайным, на семинаре, вскоре мужчина и женщина влюбились. При этом оба ранее состояли в длительных отношениях, а двое из трех детей Берндта старше, чем Джулия.
Несмотря на колоссальную разницу в возрасте, пара отмечает, что у них прекрасные отношения. Любовники поселилась во Франкфурте-на-Майне, Германия. «Несколькими годами ранее у меня было такое чувство, что я встречусь с мужчиной в возрасте 70 лет, и у меня будет очень сильная связь», - уточнила девушка. Она призналась, что теперь они оба сильнее, чем когда-либо.
‘When you think of physical differences, he is anything but old and we regularly exercise together, he is a wonderful lover and he has so much power and a lively spirit’— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 12, 2020
https://t.co/ZxU44mjSwq
Объясняя, что ему нравится в Джулии, Бернд говорит: «Сначала меня привлекала ее внешность, но вскоре все стало намного глубже: я открыл для себя ее внутренний мир. Мне очень нравится, что она познает себя и честна: это очень приятно и в то же время является большим вызовом для моего развития».
В свою очередь Джулия считает, что ее 72-летний парень отлично понимает ее. «Я чувствую себя с ним в абсолютной безопасности. Обожаю его особый юмор и очень поэтичный взгляд на мир. Жизнь с ним подобна романтическому, научно-фантастическому стихотворению 70-х или музыке», - уточняет девушка. Сначала Джулия задумывалась о разнице в возрасте, но теперь это не имеет значения.
«Иногда мне было очень трудно отличить предубеждения от того, что мне действительно не нравилось. Разница в возрасте похожа на иллюзию. Периодически я чувствую себя старше него. Мы регулярно тренируемся вместе, он прекрасный любовник, у него такая большая сила и живой дух» - добавила она.
На улице люди часто оглядываются, так как Джулия выглядит намного моложе, но пара научилась не обращать внимания. «Моим родителям 60 и 67 лет, и они время от времени относились к моей связи скептически, но, не считая разницы в возрасте, им действительно нравится Бернд», - отметила Джулия.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!