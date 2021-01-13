Девушка попросила у пользователей совета после необычной просьбы будущей свекрови

«Его мама сказала мне, что я не должна давать своему парню набор ДНК. Я спросила почему, и она нерешительно сказала мне, что он усыновленный ребенок. Семья никогда не рассказывала мальчику, так как не хотела, чтобы тот чувствовал себя чужим. Женщина нервничала, что сын купил себе тест ДНК, — призналась автор. — Они надеялись, что он хорошо воспримет новость об усыновлении из моих уст. Я ответила ей, что не хочу принимать участие в какой-либо семейной драме и что не буду этого делать».

В итоге молодой человек сделал тест и узнал правду. Он был сердит и провел несколько часов, разговаривая по телефону с родителями, которые за 23 года ни разу не сказали ему, что он приемный. «Его мама позвонила мне и сказала, что я могла избежать этого разговора, просто сказав ему перед прохождением теста или предупредив ее, что он собирается пройти анализ», — продолжила автор поста. Будущая невеста попросила людей поделиться мнением, поступила ли правильно в данной ситуации. «Вы должны сказать ему, что знаете. И что мать пыталась ему открыть правду через вас», — решили юзеры.