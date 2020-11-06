Девушка обиделась на дешевое обручальное кольцо и узнала, что оно ворованное

О своей истории она рассказала в Facebook. По словам американки, ее парень сделал ей предложение в трусах-боксерах в один из вечеров в октябре 2019 года, когда они лежали в кровати.

Так как девушка мечтала о более приятной обстановке для этого момента, она ответила возлюбленному, что он издевается над ней. Мужчина вручил любимой кольцо, которое оказалось не по размеру: оно почти полностью перекрыло ее кровообращение.