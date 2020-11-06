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Девушка обиделась на дешевое обручальное кольцо и узнала, что оно ворованное

Американка обиделась на молодого человека, сделавшего ей предложение, из-за дешевого кольца, а потом вовсе обнаружила, что оно украдено, пишет The Sun.

О своей истории она рассказала в Facebook. По словам американки, ее парень сделал ей предложение в трусах-боксерах в один из вечеров в октябре 2019 года, когда они лежали в кровати.

Так как девушка мечтала о более приятной обстановке для этого момента, она ответила возлюбленному, что он издевается над ней. Мужчина вручил любимой кольцо, которое оказалось не по размеру: оно почти полностью перекрыло ее кровообращение.

Американка все же приняла предложение и согласилась стать женой парня. Она была разочарована серебряным кольцом с небольшими бриллиантами, которое ей совершенно не понравилось. Девушка описала его как кольцо с «уродливой задницей».

Поскольку размер был маловат, будущая невеста заподозрила неладное: она неоднократно намекала своей паре о размере своего пальца.

Позже она пошла к ювелиру и заплатила мастеру за изменение размера украшения, а тот сообщил ей, что три центральных бриллианта на кольце ненастоящие. Будущая невеста уличила своего парня, а тот признался, что украл украшение, когда работал в благотворительном магазине.

Свадьбы не было. Пользователи в социальных сетях попытались поддержать американку. «Как можно было украсть кольцо из благотворительного магазина? Как так низко можно упасть», - возмутились они. «Он отвратителен», - считают юзеры.

Фото: pexels.com

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