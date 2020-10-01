Девушка довела парня до слез, подарив ему на день рождения утерянную машину

Момент, когда Стэн снова увидел «свою малышку», Шелби сняла на видео. Сначала брутальный парень спокойно вел машину и выглядел расслабленно, но как только увидел свой старенький Ford, он не смог сдержать слез. Мужчина похвалился и написал пост, пропитанный любовью к траку и Шелби. «Наконец-то это произошло. Вы знаете, как я любил этот старенький Ford. Шелби сделала нереальное и воссоединила нас. Я рыдал. Никто никогда не делал для меня ничего подобного. Наверное, я теперь должен жениться на ней», - поделился он впечатлениями. При этом в комментариях молодого человека попросили не торопиться. «Я бы сбежал от нее, мало ли что она выкинет в следующий раз, чтобы показать свою любовь», - посмеялись юзеры.