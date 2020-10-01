Девушка довела парня до слез, подарив ему на день рождения утерянную машину
Фото: instagram.com/missshelbyyanne
Шелби и ее молодой человек Стэн из штата Флорида кажутся пользователям Сети чуть ли не самыми счастливыми людьми на земле. Они живут на небольшой ферме, разводят кур, занимаются лошадьми и собаками. Однако Стэн часто вспоминает свою любовь - из-за финансовых проблем при переезде четыре года назад он потерял первую машину - Ford Truck 1979 года. Стэн сам восстановил раритетный автомобиль, потратив на это два года. На очередной день рождения Шелби решила сделать парню сюрприз. Она втайне разыскала любимую машину Стэна.
Найти «старушку» удалось в группе в Facebook. Новый хозяин Ford пошел на встречу Шелби и продал винтажное авто, услышав историю о прежнем владельце.
Момент, когда Стэн снова увидел «свою малышку», Шелби сняла на видео. Сначала брутальный парень спокойно вел машину и выглядел расслабленно, но как только увидел свой старенький Ford, он не смог сдержать слез. Мужчина похвалился и написал пост, пропитанный любовью к траку и Шелби. «Наконец-то это произошло. Вы знаете, как я любил этот старенький Ford. Шелби сделала нереальное и воссоединила нас. Я рыдал. Никто никогда не делал для меня ничего подобного. Наверное, я теперь должен жениться на ней», - поделился он впечатлениями. При этом в комментариях молодого человека попросили не торопиться. «Я бы сбежал от нее, мало ли что она выкинет в следующий раз, чтобы показать свою любовь», - посмеялись юзеры.
Фото: Instagram/ @missshelbyyanne Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!