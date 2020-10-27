Девочка влюбилась в соседского мальчика, который оказался ее братом

«Он рассказал мне, почему дочь не может встречаться с этим мальчиком, мой мир изменился навсегда, и я не знаю, что мне делать с этой информацией», — поделилась героиня. По словам американки, она знала, что муж иногда изменял ей с соседкой, но не подозревала, от кого она родила мальчика.

Выяснилось, что во время разлада между супругами муж пошел к соседке и остался у нее. Именно после той ночи и родился «соседский Ромео». Теперь американка злится на супруга, но не за измену, а за то, что оставил сына. По ее словам, им предстоит серьезный разговор с юными влюбленными, которые могут не понять родителей.