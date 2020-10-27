Девочка влюбилась в соседского мальчика, который оказался ее братом
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что в ее семье творятся настоящие страсти и попросила совета: как с этим разобраться. Все началось с того, что 16-летняя дочь влюбилась в соседского мальчика и призналась в этом родителям. Всегда понимавший ребенка отец внезапно стал суровым и категоричным: он запретил подростку общаться с возлюбленным. Девочка при этом стала очень эмоциональной и ранимой, родители списывали это на возраст.
Фото: pexels.com
«Мой муж кричал и говорил, чтобы она никогда больше с ним не гуляла. Я не поняла, что происходит, потому что это было не похоже на него», — уточнила американка. Реакция супруга на объект первой любви дочери никак не выходила у нее из головы. Автор вызвала мужа на серьезный разговор.
«Он рассказал мне, почему дочь не может встречаться с этим мальчиком, мой мир изменился навсегда, и я не знаю, что мне делать с этой информацией», — поделилась героиня. По словам американки, она знала, что муж иногда изменял ей с соседкой, но не подозревала, от кого она родила мальчика.
Выяснилось, что во время разлада между супругами муж пошел к соседке и остался у нее. Именно после той ночи и родился «соседский Ромео». Теперь американка злится на супруга, но не за измену, а за то, что оставил сына. По ее словам, им предстоит серьезный разговор с юными влюбленными, которые могут не понять родителей.
Фото: pexels.com
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