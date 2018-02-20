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Дэвид и Виктория Бекхэмы решили жить порознь

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Дэвид и Виктория Бекхэмы
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Западные СМИ сообщили, что 42-летний Дэвид Бекхэм и 43-летняя Виктория Бекхэм договорились, что будут жить не просто в разных домах, а в разных… странах.

Говорят, что Дэвид и Виктория Бекхэмы стали вести настолько разные образы жизни, что решили разъехаться по разным странам. При этом разводиться супруги вовсе не собираются.

«Дэвида и Вики абсолютно устраивает такая нестандартная ситуация. Они по-прежнему любят друг друга и понимают, что в целях самореализации им комфортнее будет жить порознь — Дэвид уедет в США, а Виктория останется в Великобритании», — заявил инсайдер в интервью американскому журналу Us Weekly.

Напомним, в Сети не раз ходили слухи о проблемах в браке Бекхэмов, однако экс-футболист и дизайнер все время их опровергали. У пары четверо детей — 19-летний Бруклин, 15-летний Ромео, 13-летний Круз и 6-летняя Харпер.

Фото: Global Look Press, Instagram

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