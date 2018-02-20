Дэвид и Виктория Бекхэмы решили жить порознь

Говорят, что Дэвид и Виктория Бекхэмы стали вести настолько разные образы жизни, что решили разъехаться по разным странам. При этом разводиться супруги вовсе не собираются.

«Дэвида и Вики абсолютно устраивает такая нестандартная ситуация. Они по-прежнему любят друг друга и понимают, что в целях самореализации им комфортнее будет жить порознь — Дэвид уедет в США, а Виктория останется в Великобритании», — заявил инсайдер в интервью американскому журналу Us Weekly.