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«Детьми меня чаще всего упрекают»: Седокова оправдалась за свою семью и отношения с мужчинами

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Фото из Instagram Анны Седоковой
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35-летняя Анна Седокова дала откровенное интервью, в котором пожаловалась на нападки недоброжелателей на свою семью.

Анна Седокова — многодетная мама, и все ее дети рождены от разных мужчин. Но певица не стыдится этого факта, поскольку считает, что к каждому возлюбленному относилась искренне и с большой любовью. Тем не менее ей неприятно видеть негативные комментарии по этому поводу.

«Дети — самое главное в жизни. Я так горжусь собой, невероятно. Удивительно, но именно детьми меня чаще всего упрекают. Говорят: «Вот, у нее трое детей от разных мужчин». Я три раза была замужем, три! У меня были долгие отношения, мне уже много лет. Да, мне делали предложения руки и сердца. Да, я соглашалась. А что, я должна была отказываться?» — возмутилась Анна в видеоинтервью порталу Vokrug.tv.

Сейчас Седокова воспитывает Алину, Монику и Гектора одна. Кстати, недавно в одном из интервью артистка намекнула, что до сих пор испытывает теплые чувства к экс-бойфренду, но неизвестно, думает ли она о воссоединении с ним.

Фото: Instagram

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