Держим курс на счастье: какие привычки притягивают негатив и как от них избавиться

Если жить в постоянном негативе, человек будет буквально притягивать к себе все с аналогичной энергетикой. Таким образом легко повязнуть в неблагоприятной обстановке. Каждый сам программирует свою жизнь, а чтобы положительных моментов в жизни было больше, мыслить надо соответственно.

Всем известно выражение, что жить нужно здесь и сейчас. С этим невозможно поспорить. Постоянно размышляя и вспоминая о прошлом, человек упускает такую возможность. Не успеть насладиться текущим моментом можно и в противоположном случае, когда человек зациклен на будущем и видит хорошее исключительно в нем. Однако не стоит забывать, что завтра формируется из сегодня.