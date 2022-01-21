Держим курс на счастье: какие привычки притягивают негатив и как от них избавиться
Если жить в постоянном негативе, человек будет буквально притягивать к себе все с аналогичной энергетикой. Таким образом легко повязнуть в неблагоприятной обстановке. Каждый сам программирует свою жизнь, а чтобы положительных моментов в жизни было больше, мыслить надо соответственно.
Всем известно выражение, что жить нужно здесь и сейчас. С этим невозможно поспорить. Постоянно размышляя и вспоминая о прошлом, человек упускает такую возможность. Не успеть насладиться текущим моментом можно и в противоположном случае, когда человек зациклен на будущем и видит хорошее исключительно в нем. Однако не стоит забывать, что завтра формируется из сегодня.
Обречь себя на одиночество и, соответственно, несчастье — легко, укрывшись в домике. Нельзя спрятаться в своей квартире и полностью оградиться от социума. Важно вовремя начать выходить на прогулки, общаться с новыми люди и заводить знакомства, иначе вскоре будет тяжело выбраться из запрети.
Когда происходящее в жизни вызывает исключительно отрицательные эмоции, следует тщательно работать над устранением причин их появления. Обвинение в неудачах окружающих, пускание дел на самотек и ощущение собственной беспомощности не приведет ни к чему хорошему, разве только спровоцирует депрессию, пишет rsute.
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