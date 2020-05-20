Денис Клявер нежно поздравил Еву Польну с юбилеем: «С днем рождения, неповторимая!»

Ева Польна отметила 45-летие. С этой датой ее поздравил отец ее старшей дочери — певец Денис Клявер. Он нежно обратился к Еве через социальную сеть.

«С днем рождения, неповторимая Ева Леонидовна! Все пожелал лично по телефону, здесь скажу лишь главное — счастья и здоровья тебе, маме, папе, доченькам и всей семье! Дорогая, пускай всегда все будет так, как ты захочешь! Ждем твой первый вернисаж. С трепетом и уважением, твой Бунша», — написал Клявер в своем микроблоге.