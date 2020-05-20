Денис Клявер нежно поздравил Еву Польну с юбилеем: «С днем рождения, неповторимая!»
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Ева Польна отметила 45-летие. С этой датой ее поздравил отец ее старшей дочери — певец Денис Клявер. Он нежно обратился к Еве через социальную сеть.
«С днем рождения, неповторимая Ева Леонидовна! Все пожелал лично по телефону, здесь скажу лишь главное — счастья и здоровья тебе, маме, папе, доченькам и всей семье! Дорогая, пускай всегда все будет так, как ты захочешь! Ждем твой первый вернисаж. С трепетом и уважением, твой Бунша», — написал Клявер в своем микроблоге.
Денис Клявер и Ева Польна знакомы много лет, и у них растет 14-летняя дочь Эвелина. Много лет артисты скрывали, что у них есть ребенок. Позже в одном из интервью Клявер сказал: «Мы не хотели привлекать к ребенку излишнего внимания».
У артистки также есть и 13-летняя дочь Амалия от бывшего мужа — бизнесмена Сергея Пильгуна.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Svetlana Mal'tseva, Nadezhda Lebedeva, Aleksey Trishin/ Global Look press
Видео: Instagram
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