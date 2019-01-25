Денис Глушаков оставит бывшую жену без доли в особняке за 300 миллионов?

Информация о том, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу дом в Истре с тремя спальнями и бассейном, примерная стоимость которого составляет примерно 300 миллионов рублей, взбудоражила Сеть. Имущество, которое было приобретено в продлившемся почти 10 лет браке, футболисту удалось переписать на мать.
Ситуацию прокомментировал Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги спортмена, Дарьи Глушаковой.
«К сожалению, в ходе процесса суд по непонятным мотивам помогает Денису выводить совместно нажитое имущество. Поэтому информация о доме для меня не новая. <...> Мы видим регулярные попытки вывести совместно нажитое имущество», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
Жорин пытается оспорить действия суда и футболиста.
В интервью каналу НТВ теща футболиста сообщила, что разлад длился в семье около полутора лет и все было предсказуемо. Мама Дарьи подчеркнула, что идеальной эта семья была только на публике.
Сам Денис называет происходящее «информационной войной» и старается не комментировать ситуацию.
Пара познакомилась в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом, когда Дарье было 17 лет, а Денису — 21 год. В 2010 году они поженились. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м — вторая дочь Александра.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Dmitry Golubovich/Maksim Konstantinov/globallookpress, instagram