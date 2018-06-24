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«Делать из меня козла — важнее семьи»: Иван Жидков жестко высказался о разрыве с матерью его 7-месячного сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Иван Жидков и Лилия Соловьева

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На днях в семье Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой грянул гром: молодые родители расстались. Актер прокомментировал эту ситуацию в своем микроблоге.

На прошлой неделе Рунет обсуждал неожиданное расставание Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой. Девушка приревновала возлюбленного к его бывшей жене Татьяне Арнтгольц и заявила в своем микроблоге, что они с Иваном больше не вместе. А 24 июня актер решил объяснить свою позицию.

«Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты не в прямую, косвенно, говорят вам, какой же я плохой) — важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва — для нее, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все», — резко заявил Жидков (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

По всей видимости, Ивану очень не нравится чрезмерная откровенность Лилии со своими подписчиками. При этом он ни слова не сказал об отношениях с экс-супругой Татьяной, от которой у него подрастает дочь Маша. Подписчики знаменитостей пришли к выводу, что Жидкову и Соловьевой просто нужно остыть и позже спокойно поговорить — возможно, паре удастся сохранить семью, как вы думаете?

Фото: Instagram

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