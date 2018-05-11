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«Дедушек стареньких любит»: Алена Водонаева жестоко высмеяла Веру Брежневу

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Алена Водонаева
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Телеведущая язвительно отозвалась о браке певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе.

Многие знают, что не так давно Алена Водонаева поссорилась с Верой Брежневой из-за своего отзыва о российских знаменитостях, которые уводят мужей из семей. После этого телеведущая оказалась заблокированной в Instagram певицы. С тех пор отношения Алены и Веры остаются натянутыми, и недавно экс-участница «Дома-2» оставила едкий комментарий в одном из пабликов в соцсети, посвященном Брежневой.

Сегодня 55 ❤

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

«Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная!» — прокомментировала фото Веры Алена, вызвав бурную реакцию у интернет-пользователей.

Большинство из них сделали вывод, что таким образом Водонаева подколола Брежневу, которая замужем за 55-летним Константином Меладзе (разница в возрасте между супругами — 19 лет). Другие решили, что Алена просто пытается привлечь к себе внимание. А что думаете вы?

Фото: Instagram

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