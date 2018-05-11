«Дедушек стареньких любит»: Алена Водонаева жестоко высмеяла Веру Брежневу

Многие знают, что не так давно Алена Водонаева поссорилась с Верой Брежневой из-за своего отзыва о российских знаменитостях, которые уводят мужей из семей. После этого телеведущая оказалась заблокированной в Instagram певицы. С тех пор отношения Алены и Веры остаются натянутыми, и недавно экс-участница «Дома-2» оставила едкий комментарий в одном из пабликов в соцсети, посвященном Брежневой.
«Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная!» — прокомментировала фото Веры Алена, вызвав бурную реакцию у интернет-пользователей.
Большинство из них сделали вывод, что таким образом Водонаева подколола Брежневу, которая замужем за 55-летним Константином Меладзе (разница в возрасте между супругами — 19 лет). Другие решили, что Алена просто пытается привлечь к себе внимание. А что думаете вы?
Фото: Instagram