«Дедушек стареньких любит»: Алена Водонаева жестоко высмеяла Веру Брежневу

Многие знают, что не так давно Алена Водонаева поссорилась с Верой Брежневой из-за своего отзыва о российских знаменитостях, которые уводят мужей из семей. После этого телеведущая оказалась заблокированной в Instagram певицы. С тех пор отношения Алены и Веры остаются натянутыми, и недавно экс-участница «Дома-2» оставила едкий комментарий в одном из пабликов в соцсети, посвященном Брежневой.