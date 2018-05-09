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Дарья Пынзарь призналась в недоверии к мужу и нежелании рожать ребенка в бедности

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Фото из Instagram Дарьи Пынзарь
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32-летняя Дарья Пынзарь ответила на вопросы о семейной жизни.

Для многих зрительниц канала ТНТ семейная жизнь Дарьи Пынзарь является примером для подражания. На блог звезды «Дома-2» подписано почти три миллиона пользователей «Инстаграм», а ее фотографии с мужем и двумя детьми вызывают бурю эмоций у фолловеров. В недавнем интервью Даша рассказала прессе, почему она не спешит рожать третьего ребенка и призналась, что не всегда доверяла мужу.

«Раньше я постоянно проверяла телефон мужа. Но это было лет семь назад. Тогда я должна была знать все. А сейчас не проверяю. Сделаю это только в том случае, если буду беспокоиться. Но поводов Сережа мне не дает», — рассказала она в беседе с редактором «Летидор».

С супругом Пынзарь воспитывает двух сыновей, стараясь не баловать их. Она никогда не покупает игрушки по первой прихоти и не терпит истерик от мальчиков. К финансовой стороне семейной жизни Дарья подходит весьма практично.

«Третий ребенок должен появляться в семье, когда семья готова материально. Как бы это скучно ни звучало, к сожалению, мы живем в материальном мире. И родителям нужно обязательно суметь обеспечить своих детей», — уверена она.

За рождение детей муж должен дарить подарки, считает Даша: «Если муж на рождение ребенка не сделал бы мне подарок, я… обиделась, наверное. Сложно представить такую ситуацию, потому что у меня такого не было. Но если бы так произошло, я бы сказала Сереже: "Как так?!"».

Согласны с таким подходом?

Фото: instagram

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