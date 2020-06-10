Дарина Эрвин поделилась редким фото с любимым мужем Александром Цекало

О проблемах в браке Александра Цекало и младшей сестры Веры Брежневой Виктории Галушки стало известно в ноябре 2018 года, когда в Сети появились слухи о встречах продюсера с эффектной брюнеткой. Спустя пару месяцев шоумен объявил о разводе с женой и помолвке с молодой возлюбленной. «То, что есть сейчас, — для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади — не важно, важно, что впереди», — заявлял Цекало в интервью.

Отметим, что этот брак стал четвертым для продюсера. Его предыдущими супругами были Алена Шиферман и Лолита Милявская, которым, по признанию женщин, он был неверен. В браке с Викторией Галушкой Александр дважды стал отцом — в 2008 году родилась дочь Саша, а в 2012 году — сын Миша. Также, по неподтвержденной информации, у Цекало есть еще один маленький ребенок.