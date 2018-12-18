Дана Борисова нашла нового бойфренда на «Давай поженимся»

На днях скандально известная блондинка Дана Борисова побывала на съемках нового эпизода шоу «Давай поженимся», о чем рассказала фолловерам своего микроблога. Дана намекнула, что кто-то из кандидатов в ее бойфренды ей особенно понравился, и именно его она и выбрала.
«С #давайпоженимся я вчера все же ушла не одна», — заявила Борисова, дав понять, что уже побывала на свидании с таинственным незнакомцем.
Напомним, Дана, чья история с зависимостью от запрещенных веществ гремела на всю страну пару лет назад, была замужем за соседом по даче Андреем Тищенко, но пара мирно рассталась спустя всего 8 месяцев после свадьбы. Также телеблондинка долго жила с бизнесменом Максимом Аксеновым и родила ему дочь Полину. Пока мама проходила реабилитацию в Таиланде, мужчина заботился о девочке, и когда Дана вернулась, он захотел отобрать у нее дочь — впрочем, в итоге безуспешно.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram