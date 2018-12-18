Дана Борисова нашла нового бойфренда на «Давай поженимся»

На днях скандально известная блондинка Дана Борисова побывала на съемках нового эпизода шоу «Давай поженимся», о чем рассказала фолловерам своего микроблога. Дана намекнула, что кто-то из кандидатов в ее бойфренды ей особенно понравился, и именно его она и выбрала.

«С #давайпоженимся я вчера все же ушла не одна», — заявила Борисова, дав понять, что уже побывала на свидании с таинственным незнакомцем.