Дана Борисова начала встречаться с банкиром после шоу «Давай поженимся»

На днях в эфир Первого канала наконец вышел эпизод шоу «Давай поженимся» с Даной Борисовой в качестве невесты. Блондинка, скандально известная своей успешной борьбой с зависимостью от запрещенных веществ, очень надеялась наконец устроить личную жизнь и в итоге все же сделала свой выбор.

Оказалось, ее новый бойфренд — 37-летний Владимир, который работает начальником в крупном московском банке. Он подарил телеведущей стихотворение собственного сочинения и прозрачный шарик со снежинками. Владимир был женат, у него есть квартира и хорошая машина. Однако пока что они с экс-супругой делят имущество, что вовсе не смутило Дану.