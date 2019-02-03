Дана Борисова крупно поссорилась с 11-летней дочкой, и та сбежала из дома

Не так давно Дана Борисова окончательно вернула себе дочь Полину после долгой судебной тяжбы с отцом девочки Максимом Аксеновым. Но, как выяснилось, скандально известная экс-телеведущая не может разобраться в своих отношениях с подростком, и та даже недавно ушла из дома к родственникам.

«Много вопросов почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было когда мама пришла домой с Владимиром из «Давай поженимся», — заявила Полина в своем Instagram, правда, позже удалила пост и закрыла страницу (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).