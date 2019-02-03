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Дана Борисова крупно поссорилась с 11-летней дочкой, и та сбежала из дома

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я выбрал вместо рекламы.
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Дана Борисова с дочкой Полиной

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Юная Полина Аксенова сообщила фолловерам своего микроблога, что никак не может найти общий язык с мамой Даной Борисовой.

Не так давно Дана Борисова окончательно вернула себе дочь Полину после долгой судебной тяжбы с отцом девочки Максимом Аксеновым. Но, как выяснилось, скандально известная экс-телеведущая не может разобраться в своих отношениях с подростком, и та даже недавно ушла из дома к родственникам.

«Много вопросов почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было когда мама пришла домой с Владимиром из «Давай поженимся», — заявила Полина в своем Instagram, правда, позже удалила пост и закрыла страницу (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Кстати, недавно сама Дана признавалась, что ей стало очень сложно общаться с дочкой, и она недовольна поведением Полины: «В последнее время вообще появилась какая то излишняя взрослость, стала употреблять в речи маты. Поэтому временно не буду ее брать на сьемки и мероприятия». Оказалось, что сейчас Полина находится у своего дедушки, и Дана решила ее наказать, ограничив сумму денег на карманные расходы. «Это реакция невоспитанной и разбалованной девочки», — сообщила она в комментариях в ответ одному из подписчиков.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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