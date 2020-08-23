«Да!» Джорджина Родригес выходит замуж за Криштиану Роналду?

Фолловеры поздравляют Джорджину и Криштиану с грядущим бракосочетанием: «Я согласна? Ура!», «Да!», «Кажется, он сделал ей предложение», «Надеюсь, это предложение руки и сердца», «Я не пойму, это будет еще один ребенок или брак?», «Я фанат этой пары! Очень круто!», «Да на предложение руки и сердца?», «Выходите замуж?».

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются уже более трех лет. В 2017 году модель родила своему избраннику дочь Алану Мартину. Девочка стала четвертым ребенком футболиста, сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео ему подарили суррогатные мамы. Ранее в Сети обсуждали возможную помолвку пары, когда папарацци заметили на руке Джорджины роскошное кольцо, однако ни модель, ни ее возлюбленный не подтверждали слухи.

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