«Да!» 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за кантри-певца
Фото: www.instagram.com/gwenstefani/
Популярная певица Гвен Стефани сообщила в Instagram, что приняла предложение руки и сердца от возлюбленного — кантри-музыканта Блейка Шелтона. В блоге 51-летняя Гвен опубликовала фото, на котором целует избранника и показывает помолвочное кольцо.
Такой же снимок появился и на странице счастливого жениха. «Гвен, спасибо, что спасла мой 2020 год. Я услышал "да"», — написал музыкант.
«Супер! Поздравляем!», «Наконец-то, думали, что это никогда не случится», «Ребята, вы красавцы!», «Идеальная пара», «Ждем фото со свадьбы», — прокомментировали поклонники пары.
Для Гвен этот брак станет вторым. 14 лет Стефани была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом, от которого родила троих сыновей: Кингстона (ему уже 14 лет), Зума (12) и Аполло (6). Брак распался в 2016 году, уже после того, как певица встретила Блейка.
Шелтон пойдет под венец в третий раз. Первой его женой была Кэйнет Герн, развелись через три года после свадьбы. Второй супругой кантри-музыканта стала исполнительница в том же жанре Миранда Ламберт. Этот брак распался через 5 лет.
Фото и видео: Instagram Гвен Стефани и Блейка Шелтона
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