«Да!» 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за кантри-певца

«Супер! Поздравляем!», «Наконец-то, думали, что это никогда не случится», «Ребята, вы красавцы!», «Идеальная пара», «Ждем фото со свадьбы», — прокомментировали поклонники пары.

Для Гвен этот брак станет вторым. 14 лет Стефани была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом, от которого родила троих сыновей: Кингстона (ему уже 14 лет), Зума (12) и Аполло (6). Брак распался в 2016 году, уже после того, как певица встретила Блейка.

Шелтон пойдет под венец в третий раз. Первой его женой была Кэйнет Герн, развелись через три года после свадьбы. Второй супругой кантри-музыканта стала исполнительница в том же жанре Миранда Ламберт. Этот брак распался через 5 лет.