«Что за дела, Филя?»: Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой

«Прикиньте, даже Алусик Пугачева посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: «Филипп, ну что за фигня? Я бы с удовольствием сыграла в этой ***! Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?» — передал Садальский слова Пугачевой в своем Instagram.

Отметим, что сам Станислав пришел в восторг от клипа Филиппа Киркорова. К настоящему моменту эпатажное видео набрало уже 14 миллионов просмотров на Youtube.

Фото: Youtube, Instagram