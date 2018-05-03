«Что за дела, Филя?»: Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой

Актер Станислав Садальский заявил, что бывшую супругу поп-короля Филиппа Киркорова Аллу Пугачеву расстроил его новое видео на песню «Цвет настроения синий».
По словам Садальского, Примадонна после просмотра ролика решила связаться с Филиппом, чтобы выразить ему свои претензии из-за того, что ее на съемки не пригласили, хотя ее образ в видео появляется. Якобы Алла Борисовна даже заявила, что кому-кому, а Ольге Бузовой в этом клипе не место…
«Прикиньте, даже Алусик Пугачева посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: «Филипп, ну что за фигня? Я бы с удовольствием сыграла в этой ***! Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?» — передал Садальский слова Пугачевой в своем Instagram.
Отметим, что сам Станислав пришел в восторг от клипа Филиппа Киркорова. К настоящему моменту эпатажное видео набрало уже 14 миллионов просмотров на Youtube.
Фото: Youtube, Instagram