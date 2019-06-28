«Что за чудо рядом со мной?» Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения

Павел Воля ко дню рождения жены опубликовал в Instagram нежное фото с Ляйсян и посвятил ей трогательные строки.
«Что за Чудо лежит рядом со мной? Откуда взялась ты, Чудо? Тебя подарил Бог. Но какой? Иисус? Аллах? Кришна? Будда? Солнце, ветер, морская волна, Деревья, горы, поля, … Я не знаю, что будет со мной и тобой. Я готов на бег и покой. Но я точно буду стоять стеной, Пока Чудо лежит со мной.
С днем рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!», - поздравил Павел.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что за Чудо лежит рядом со мной? Откуда взялась ты, Чудо? Тебя подарил Бог. Но какой? Иисус? Аллах? Кришна? Будда? Солнце, ветер, морская волна, Деревья, горы, поля, Шум городов, сёл тишина, Воздух, вода, земля? Ты прилетела с далёких планет, Вышла из глубины, Сделана из заголовков газет, Будущего и старины? Кто ты? Птица из облаков? Рыба, змея, лиса? Пришла, чтоб разрушить сотни оков И снова пропасть в лесах? Кто я для тебя? Ошибка? Шанс? Удар? Живительный вздох? Я - долг или все же - аванс? Я - демон или я - бог? Я - это плечо в трудный момент, Или я - сам тяжкий груз? А может быть мы - эксперимент? Ты и я. Наш с тобою союз. Неважно, что скажут друзья и враги. Все мы - просто люди на время. Мы - пара с тобой, как те сапоги, Которым не нужно в стремя. Мы - дом, где легко жить и дышать, Мы - пропасть без стен и дна. А может мы - наш последний шанс, Чтоб ты не осталась одна? Чтоб я не остался тоже один, Чтоб было Мы, а не Я Чтоб выбрали из миллиона причин, Одну. И это - семья. Я знаю, то что я знаю ничто, Я верю, во что веришь ты, И я опять надеваю пальто, И мы бродим до темноты. И будем опять до утра болтать, Обсуждать то, что уже обсудили, А потом вдвоём с тобой проживать, То, что мы ещё не прожили. Я не знаю, что будет со мной и тобой. Я готов на бег и покой. Но я точно буду стоять стеной, Пока Чудо лежит со мной. С днём рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!
Поклонники пары отметили, что Ляйсан должна быть счастлива, что рядом с ней мужчина, который способе так выражать свою любовь.
«Мужчина!!!Думаю твоя женщина это оценит! Так держать!»,
«Павел ! Чудесные стихи для прекрасной женщины !!!!! До слез проникновенно )))) С днём Рождения»,
«Ребята)будьте счастливы))) от души)))Лясечка )))Вы -чудо )))»,
«Супер!!! Как круто написано! Вы такие молодцы,так дальше держать)))», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в ноябре 2012 года. В мае 2013-го у мупругов родился сын Роберт, а через три года – дочь София. Ляйсан в интервью рассказывала, что Павел был рядом с ней в непростой период жизни, когда умерла ее мама. Он поддерживал ее больше всех и она оценила его чувства.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!