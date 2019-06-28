«Что за чудо рядом со мной?» Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения

Павел Воля ко дню рождения жены опубликовал в Instagram нежное фото с Ляйсян и посвятил ей трогательные строки.

«Что за Чудо лежит рядом со мной? Откуда взялась ты, Чудо? Тебя подарил Бог. Но какой? Иисус? Аллах? Кришна? Будда? Солнце, ветер, морская волна, Деревья, горы, поля, … Я не знаю, что будет со мной и тобой. Я готов на бег и покой. Но я точно буду стоять стеной, Пока Чудо лежит со мной.

С днем рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!», - поздравил Павел.