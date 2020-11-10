Что на самом деле означают сны об отношениях с партнером: 9 типичных сценариев

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сон действительно очень важен не только для физического, но и для психологического здоровья. И от того, насколько хорошо вы высыпаетесь, будет зависеть, насколько успешными вы будете и насколько будут гармоничными ваши отношения с партнером. Ведь, согласитесь, если во сне вы видите, что ваш избранник предается любовным утехам, скажем, со своей бывшей, то вы просыпаетесь разбитой и раздраженной, спуская пар на ничего не знающего о вашем сновидении кавалере. При этом эксперты считают, что правильная трактовка сновидений поможет вам больше узнать о собственных потребностях и даже выявить скрытые чувства и мысли (например, если вы были в чем-то не уверены, то сновидения помогут вам определиться и понять, чего же вы на самом деле хотите). Так, например, группа ученых провела опрос, согласно которому выявила девять основных сценариев сновидений и их толкование, передает издание Daily Mail.

Партнер изменяет вам со своей бывшей . Данное сновидение может указывать на то, что вы не уверены в своем избраннике и в том, что у ваших отношениях есть будущее. При этом вы боитесь, что когда-нибудь измена произойдет наяву и вы останетесь с разбитым сердцем. Кроме того, это означает, что у вас низкая самооценка и в скором времени в вашей жизни действительно может появиться человек, который разрушит (или испортит) ваши отношения.

. Данное сновидение может указывать на то, что вы не уверены в своем избраннике и в том, что у ваших отношениях есть будущее. При этом вы боитесь, что когда-нибудь измена произойдет наяву и вы останетесь с разбитым сердцем. Кроме того, это означает, что у вас низкая самооценка и в скором времени в вашей жизни действительно может появиться человек, который разрушит (или испортит) ваши отношения. Партнер уходит от вас . Данный сон можно трактовать как переход на новый уровень в отношениях. Другими словами, вы готовы сделать следующий шаг и изменить свою жизнь (съехаться со своим избранником, выйти замуж, родить ребенка или просто хотя бы признаться ему в том, что вы на самом деле его очень любите).

. Данный сон можно трактовать как переход на новый уровень в отношениях. Другими словами, вы готовы сделать следующий шаг и изменить свою жизнь (съехаться со своим избранником, выйти замуж, родить ребенка или просто хотя бы признаться ему в том, что вы на самом деле его очень любите). Вы забеременели от своего партнера . Тех, кто не планировал заводить ребенка в ближайшее время может насторожить данный сон, однако эксперты успокаивают, что все не так однозначно. Беременность во сне может означать появление новых идей или проектов в вашей жизни, а вашему партнеру в данном случае отводится роль помощника. Именно он поможет вам воплотить ваши мечты в реальность.

. Тех, кто не планировал заводить ребенка в ближайшее время может насторожить данный сон, однако эксперты успокаивают, что все не так однозначно. Беременность во сне может означать появление новых идей или проектов в вашей жизни, а вашему партнеру в данном случае отводится роль помощника. Именно он поможет вам воплотить ваши мечты в реальность. Вы горячо спорите с партнером . Если на протяжении всего сна вы отстаиваете свою точку зрения и пытаетесь что-то доказать своему избраннику, то это означает, что у вас есть сильные чувства к данному человеку, но вы их скрываете и не даете им выхода. Попробуйте рассказать кавалеру, что именно вы испытываете и посмотрите на его реакцию.

. Если на протяжении всего сна вы отстаиваете свою точку зрения и пытаетесь что-то доказать своему избраннику, то это означает, что у вас есть сильные чувства к данному человеку, но вы их скрываете и не даете им выхода. Попробуйте рассказать кавалеру, что именно вы испытываете и посмотрите на его реакцию. Вы занимаетесь любовью со своим партнером . Данное сновидение может означать, что у вас есть тайные сексуальные желания, которые вы боитесь озвучить своему избраннику. Эксперты рекомендуют набраться смелости и открыться партнеру. Возможно, человек мечтает о чем-то подобном и это поможет вам сблизиться.

. Данное сновидение может означать, что у вас есть тайные сексуальные желания, которые вы боитесь озвучить своему избраннику. Эксперты рекомендуют набраться смелости и открыться партнеру. Возможно, человек мечтает о чем-то подобном и это поможет вам сблизиться. У вас случилась близость с другом вашего партнера . Если вам приснилось, что вы занимаетесь сексом с другом вашего кавалера, то это может означать, что вы испытываете вину перед своим избранником. Возможно, в определенный момент вы предпочли карьеру отношениям и пренебрегли потребностями своего партнера. И подобным образом стремитесь искупить вину и наверстать упущенное.

. Если вам приснилось, что вы занимаетесь сексом с другом вашего кавалера, то это может означать, что вы испытываете вину перед своим избранником. Возможно, в определенный момент вы предпочли карьеру отношениям и пренебрегли потребностями своего партнера. И подобным образом стремитесь искупить вину и наверстать упущенное. Ваш партнер уходит из жизни . Данный сон может означать, что вы очень сильно боитесь потерять человека или завершить отношения. Кроме того, вас беспокоит изменившееся поведение избранника, ведь вам кажется, что он явно от вас что-то скрывает.

. Данный сон может означать, что вы очень сильно боитесь потерять человека или завершить отношения. Кроме того, вас беспокоит изменившееся поведение избранника, ведь вам кажется, что он явно от вас что-то скрывает. Вы выходите замуж за своего партнера . Если вам снится ваша свадьба, то это означает, что вы готовы стать единым целым и всячески поддерживать своего избранника. Также это может означать сильную связь между вами и преданность какому-либо общему делу.

. Если вам снится ваша свадьба, то это означает, что вы готовы стать единым целым и всячески поддерживать своего избранника. Также это может означать сильную связь между вами и преданность какому-либо общему делу. Партнер пытается причинить вам зло. Данное сновидение означает, что в отношениях вас что-то пугает и вы пытаетесь любыми способами избежать (или изменить) это в реальной жизни.