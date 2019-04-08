«Что было позади — неважно»: Александр Цекало нежно высказался о молодой жене Дарине Эрвин

Не так давно Александр Цекало не только открыто подтвердил, что ушел от супруги Виктории Галушки к молодой возлюбленной по имени Дарина Эрвин, но и всего через пару месяцев после этого женился на ней. Новоиспеченная семейная пара уже с удовольствием появляется вместе в свете, и Александр не сводит с 28-летней Дарины влюбленного взгляда.

«То, что есть сейчас — для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади — не важно, важно, что впереди», — заявил он в эфире программы «Белая студия».