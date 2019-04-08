«Что было позади — неважно»: Александр Цекало нежно высказался о молодой жене Дарине Эрвин

Не так давно Александр Цекало не только открыто подтвердил, что ушел от супруги Виктории Галушки к молодой возлюбленной по имени Дарина Эрвин, но и всего через пару месяцев после этого женился на ней. Новоиспеченная семейная пара уже с удовольствием появляется вместе в свете, и Александр не сводит с 28-летней Дарины влюбленного взгляда.
«То, что есть сейчас — для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади — не важно, важно, что впереди», — заявил он в эфире программы «Белая студия».
Напомним, Дарина родилась в Казахстане, но большую часть жизни провела в США, где пробовала себя в качестве актрисы, а сейчас, судя по ее микроблогу, занимается изобразительным искусством. Впервые ее «засекли» с Цекало в конце прошлого года. О ее личной жизни до встречи с продюсером мало что известно — по словам ее приятелей в недавнем интервью, она долго встречалась с неким мужчиной, за которого собиралась замуж, но затем передумала и вернула ему помолвочное кольцо.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Starface, Instagram
Видео: Instagram