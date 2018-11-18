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«Чьи же это сладкие ямочки»: Анастасия Костенко показала нежное фото дочки и прокомментировала скандал с продажей шикарного автомобиля

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Анастасия Костенко вернулась в Instagram и прокомментировала слухи.

Несколько дней назад модель Анастасия Костенко удалила свою страницу в Instagram. Это событие совпало со скандалом вокруг шикарного автомобиля, который Дмитрий Тарасов, если верить сообщениям прессы, согласился продать в счет алиментов. Примерно сутки назад супруга футболиста вернулась с шикарным букетом роз. «Муж — бомба», — сообщила она.

«Конечно, они же 10 лям, не стоят..», — едко заметили фолловеры, на что модель парировала: «Вопрос: как можно отобрать то, чего пока нет? Мне еще муж не дарил машину, но не волнуйтесь, все впереди». На подозрения в том, что супруг замаливает грехи, ответила: «Вам букеты дарят исключительно после ссоры?» В качестве причины удаления аккаунта молодая мама озвучила проигранный спор, но вдаваться в детали не стала.

Устав от споров и упреков, Анастасия перевела тему: «У нас, как и у многих, семейный спор: Милаша обладательница моих или @tarasov23 ямочек?», — написала она в новом посте.

А как кажется вам, чьи ямочки?

Фото и видео: instagram

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