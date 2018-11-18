«Чьи же это сладкие ямочки»: Анастасия Костенко показала нежное фото дочки и прокомментировала скандал с продажей шикарного автомобиля

«Конечно, они же 10 лям, не стоят..», — едко заметили фолловеры, на что модель парировала: «Вопрос: как можно отобрать то, чего пока нет? Мне еще муж не дарил машину, но не волнуйтесь, все впереди». На подозрения в том, что супруг замаливает грехи, ответила: «Вам букеты дарят исключительно после ссоры?» В качестве причины удаления аккаунта молодая мама озвучила проигранный спор, но вдаваться в детали не стала.

Устав от споров и упреков, Анастасия перевела тему: «У нас, как и у многих, семейный спор: Милаша обладательница моих или @tarasov23 ямочек?», — написала она в новом посте.