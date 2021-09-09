Частный детектив рассказал, как самостоятельно уличить партнера в неверности

Самыми распространенными признаками специалист называет долгое пребывание на работе и ранние уходы, частые деловые поездки, меньшее количество секса и уклончивость, скрытность. При этом изменение привычек, дополнительный уход за собой, неожиданная покупка абонемента в спортзал указывает на самосовершенствование, пишет Independent.

Кроме того, чрезмерная скрытность тоже является причиной для беспокойств, она может проявляться в следующих ситуациях: появились необъяснимые расходы, секретные аккаунты в социальных сетях, скрытые счета по кредитным картам, пропущенные звонки с неизвестного номера и зашифрованные или секретные текстовые сообщения. Существует и ряд других признаков, например, отсутствие партнера на праздничных или семейных мероприятиях, чужой запах на одежде, подарки, о которых вы не знаете, необъяснимые предметы, очевидная ложь, вспыльчивость и нездоровая реакция на неожиданные визиты.

Между тем Том Мартин советует не паниковать раньше времени и не делать поспешные выводы, поскольку это может поставить под угрозу ценные отношения.